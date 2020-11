Il sindaco di Anagni Daniele Natalia sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha scritto: "Per una maggiore chiarezza d'informazione, questi sono i dati ufficiali, aggiornati ad oggi, comunicati dalle autorità sanitarie al Comune di Anagni relativamente alla situazione epidemiologica in città".

Ed eccoli i numeri di cui parla il Primo cittadino: 146, il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia; 89 i casi positivi attuali; 2 i decessi e 56 i negativizzati.

"Ripeto - ha proseguito Natalia - non facciamoci influenzare dalla cabala dei numeri, pensiamo a rispettare le regole, ad utilizzare le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, perché il virus si combatte così.

Stiamo inoltre attenti a non farci "contagiare" dal virus della disinformazione, prendiamo i dati solo dalle fonti ufficiali istituzionali".