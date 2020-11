Sospeso l'iter per il concorso per la copertura dei sei posti di agenti di polizia locale. La prova scritta si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 6 novembre nella scuola Pio Di Meo. Le nuove disposizioni del Dpcm cambiano le carte in tavola e così la prova è stata rinviata a data da destinarsi. La comunicazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Bisognerà aspettare ancora un po' per vedere nuovi agenti della Municipale in servizio al Comune.