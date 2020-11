Illustrando il nuovo Dpcm, ieri sera il premier Giuseppe Conte ha toccato anche il tema del Natale. Lo ha fatto durante la conferenza stampa svoltasi a Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo decreto varato allo scopo di frenare la seconda ondata della pandemia di Coronavirus in corso.

"Non ho la palla di vetro - ha affermato tra le altre cose il premier - per dire se dovremo rivedere le stime del Pil, ma se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio credo che qualche spesa in più ce la possiamo permettere a Natale - ha detto - Non sto pensando a veglioni, cene natalizie, cenoni, balli. Bisogna rispettare le regole - ha aggiunto Conte -. Ma se ci arriviamo in serenità, anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere i benefici economici".