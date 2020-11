L'emergenza sanitaria ferma i banchi.Domani a Sora non ci sarà il tradizionale mercato del giovedì. Con apposita ordinanza,firmata oggi, il sindaco Roberto De Donatis ha disposto la sospensione del mercato settimanale per domani, giovedì 5 novembre.

"Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che i dati comunicati dall'autorità sanitaria locale in ordine ai numeri dei contagi da Covid-19, fanno rilevare sul territorio comunale un preoccupante aumento, in linea con la tendenza a livello nazionale, e rendono necessaria a livello locale l'adozione di misure volte ad evitare fenomeni di assembramento.- recita l'ordinanza-

Inoltre il mercato settimanale del giovedì, a causa della sua importanza ed estensione, richiama numerosi avventori e visitatori il cui accesso risulta di difficile contingentamento, malgrado l'avvenuta ridefinizione degli spazi per garantire il distanziamento".