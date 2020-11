Tentativi di truffa nella comunità di Filettino ed a mettere in guardia i propri cittadini sono gli stessi amministratori comunali. «Si è avuta notizia - si legge nella nota dell'ente simbruino - che alcune persone della nostra comunità sono state oggetto di tentativo di truffa da parte di fantomatici corrieri, che avrebbero dovuto consegnare pacchi a fronte di una anticipazione di somme di danaro».

«Così come sussiste la truffa di sedicenti avvocati o assicuratori che chiedono il pagamento di spese legali per incidenti stradali», rincarano la dose.

«Si raccomanda a tutti la massima attenzione e sensibilizzare le persone anziane a non effettuare nessun pagamento o dare danaro a sconosciuti lanciano l'appello In tal caso avvisare tempestivamente le forze dell'ordine chiamando il 112». Covid o non covid i truffatori sono sempre in azione.