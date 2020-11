Un serie di "ricordini" lasciati dai cani lungo i vicoli del centro storico di Atina. In particolare, a essere presa di mira è via Dolabella che dalla centralissima piazza Marconi arriva su via Planca.

«Quando sono uscito di casa ho trovato vari escrementi di cani un po' lungo tutta la strada», racconta nella sua denuncia un pensionato che vive proprio in via Dolabella (che fu un generale di Cesare).

«Ma non ci sono solo i cani a sporcare le vie e i vicoli del centro storico - gli ribatte un residente che vive in via San Giovanni, a pochi passi dalla cattedrale - Il portone d'ingresso di casa mia è preso di mira anche dai gatti che fanno lì i loro bisogni».

«Solo dopo la mia denuncia sui social gli escrementi sono stati coperti con della cenere - dà conto il pensionato che si fa portavoce del malumore dei suoi concittadini - ma ciò non toglie che il problema dei cani liberi di scorrazzare per i vicoli resta ed è molto sentito dai residenti del centro storico».

L'amministrazione comunale è sensibile nel cercare di mantenere il decoro del centro storico del paese, ma queste sono quelle situazioni che sfuggono ai controlli di routine e alle quali occorre porre rimedio.