Attimi di panico in via Rapido ieri mattina, poco distante dalla stazione ferroviaria. Erano circa le 12 quando il personale scolastico dell'IIS San Benedetto che ha la sede della succursale proprio in via Rapido, ha notato movimenti strani e una fiammata. Immediatamente il personale ha contattato il Commissariato e sul posto è intervenuta una pattuglia di agenti di Polizia.

In un primo momento era stata ipotizzata la presenza di una bomba carta, ma non c'è stata nessuna esplosione e quello che è stato rinvenuto sembrerebbe essere un petardo artigianale. Il reperto è stato sequestrato per essere analizzato e verificarne il contenuto che potrebbe essere anche semplice terra. Nessuna ipotesi è esclusa. Forse una goliardata degli studenti finita male o forse il gesto di uno scellerato. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, se non un po' di paura tra il personale scolastico, i ragazzi e i residenti che abitano nei palazzi circostanti.