Giovanni Popolla è sano e salvo. L'hanno trovato poco fa i soccorritori che da ieri pomeriggio lo cercavano dopo che la famiglia aveva perso le sue tracce. L'uomo era uscito da casa sua ieri mattina e di lui si erano perse le tracce. La moglie, non vedendolo rincasare per pranzo, ha iniziato a cercarlo. Non lo ha trovato e ha dato l'allarme. La sua scomparsa ha tenuto in ansia l'intero paese per tutta la notte.

I carabinieri della stazione di Vallecorsa hanno subito formato una squadra di ricerche, alla quale si sono aggiunti i volontari della Protezione civile. Sul posto sono giunte anche alcune squadre dei vigili del fuoco.

Finalmente poco fa le ricerche hanno dato l'esito sperato: Giovanni è stato trovato infreddolito ma in buone condizioni di salute. Probabilmente ha perso l'orientamento. I soccorritori lo hanno rifocillato e ora lo stanno riaccompagnando a casa.