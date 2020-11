«Non si perda più tempo e si apra quanto prima terapia intensiva», a lanciare un forte appello è l'ex consigliere di Programma Alatri Pasquale Caponera.

«I lavori sono finiti da tempo, ma vista l'attuale situazione che si sta aggravando, questo servizio va attivato quanto prima. Senza dimenticare che con la riorganizzazione dei reparti, decisa in queste ore dall'Asl, presso il San Benedetto ci sarà un ulteriore aumento di prestazioni chirurgiche, dato che il vicino "Spaziani" sta tornando, purtroppo, ospedale Covid a tutti gli effetti».

L'ex consigliere ha sempre avuto a cuore le sorti del San Benedetto e per questo insiste su questo specifico argomento. «Mi auguro che questo appello venga recepito da chi di dovere - prosegue - e quanto prima si possano attivare questi posti di terapia intensiva essenziali per salvare la vita delle persone. I lavori sono stati fatti non bisogna più perdere tempo. Bisogna mettere in campo tutte le energie per far si che ciò accada il prima possibile perdere un giorno può essere pericoloso visto che dal punto di vista dei lavori tutto è stato fatto». Insomma la situazione richiede risposte celeri su questo fronte visto che tutto è stato predisposto. E Caponera certamente non mollerà di un centimetro.