Giovanni Popolla non si trova ancora. Il settantunenne di Vallecorsa è sparito nel nulla da ieri mattina dopo essere uscito di casa. Nessuna traccia dell'uomo neppure durante le ricerche proseguite per tutta la notte. L'intero paese continua a essere in ansia per la sua sorte.

Ieri, dopo diverse ore di attesa e dopo aver chiesto informazioni ai parenti, sua moglie ha deciso di chiedere aiuto alle autorità. Così dal primo pomeriggio sono scattate le ricerche, proseguite per tutta la notte ma ancora senza esito. I carabinieri della stazione di Vallecorsa hanno subito formato una squadra di ricerche, alla quale si sono aggiunti i volontari della Protezione civile. Sul posto sono giunte anche alcune squadre dei vigili del fuoco. Le ricerche dell'uomo proseguono in una vasta zona boschiva dove il settantunenne potrebbe essersi perso.