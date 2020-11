Scontro, poco fa, tra una Bmw e una Lancia Ypsilon, ragazzi a bordo e tanta paura. È accaduto all'incrocio dell'area dove si trovano gli uffici Acea e il traffico lungo la via coinvolta è letteralmente paralizzato per le auto che occupano l'intera carreggiata. Lievi ferite alla testa per una ragazza e tanti intervenuti per verificare quanto accaduto. Rilievi in corso da parte della polizia stradale e dalla polizia di Stato. Stranieri gli occupanti di una delle auto coinvolte nell'incidente, la cui ricostruzione è tuttora in atto.