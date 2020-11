Non è stato facile per nessuno e continua a non essere semplice portare avanti un'attività in questo periodo di emergenza Covid-19. Non è facile svegliarsi al mattino per andare ad alzare la saracinesca della propria attività portata avanti con sacrifici, e non sapere cosa accadrà il giorno dopo. Sensazioni che da mesi stanno vivendo anche molte categorie importanti per il Paese.

A loro si uniscono tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. E come soldati al fronte sono quelli che rischiano di più.

A tutti loro è rivolta l'iniziativa di "Ritratti parrucchieri" il negozio in via Cesare Terranova a Frosinone. Il titolare Gianluca Arcese ha voluto dare un segnale di vicinanza ai ristoratori, baristi, pasticceri, albergatori, gelatai, titolari di palestre e piscine, e un messaggio di ringraziamento agli operatori sanitari. In che modo? Con l'iniziativa "Noi siamo con voi".



Il commento

«In questo momento così complicato abbiamo pensato a un pensiero verso chi è più danneggiato dalle nuove disposizioni del decreto - sottolinea Arcese -Per tutti loro un hair look in regalo. L'iniziativa al via ieri e fino al 28 novembre. Un segnale di vicinanza che vogliamo dare a queste categorie. A loro dico che le aspettiamo nel nostro centro».

L'iniziativa è rivolta anche agli operatori sanitari.

«E come loro anche tutti gli operatori sanitari, che sono in prima linea, come sempre, ma rafforzando ancora di più il loro senso di altruismo, di lavoro per aiutare chi sta combattendo con questo nemico, chi è da solo in un letto di ospedale - aggiunge il titolare di "Ritratti parrucchieri", negozio per uomo e donna - Loro sono la nostra forza e far sentire che siamo orgogliosi di tutti, nessuno escluso, è importante».



L'invito

L'invito dunque a raggiungere il negozio di "Ritratti parrucchieri" per concedersi un look in regalo.

«L'iniziativa si svolgerà per tutto il mese di novembre. Ovviamente rispettando tutte le misure anti-covid.

Il mio staff - conclude Gianluca Arcese - è pronto ad accogliere in sicurezza titolari di piscine e palestre, ristoratori, baristi, pasticceri, gelatai, albergatori e tutti gli operatori sanitari. Saranno i benvenuti. Vi aspettiamo».