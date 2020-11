Il sindaco Roberto De Donatis ha aggiornato la popolazione sull'evoluzione della pandemia di Covid 19 in corso.

"In ragione dei lavori riguardanti il Consiglio Comunale terminati in serata - scrive il primo cittadino - ricorro oggi nuovamente ad un post per aggiornarvi sul numero dei nuovi positivi al Covid di oggi che sono 21, numero che comunque viene bilanciato dall'aumento delle guarigioni. Il numero pertanto dei positivi oggi a Sora è pari a 235. Ricordo ancora una volta quanto sia fondamentale per ognuno di noi continuare ad adottare le buone pratiche: distanziamento, mascherine ed igienizzazione frequente delle mani in primis affinché tutto possa migliorare con il contributo di tutti. Buona serata".