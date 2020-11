Anziano esce di casa in mattinata e non vi fa ritorno: l'intero paese è in apprensione. Giovanni Popolla, 71 anni, residente a Vallecorsa, si è allontanato a piedi dalla sua abitazione alle 10 di questa mattina e non è più tornato.

Dopo diverse ore di attesa e dopo avere chiesto informazioni ai parenti, sua moglie ha deciso di allertare e chiedere aiuto alle autorità. Nel primo pomeriggio, appena avuto notizia della scomparsa dell'uomo, gli amministratori della Giunta Antoniani hanno attivato immediatamente la macchina delle ricerche.

Tutto lascia pensare che il 71enne non si sia diretto verso il centro storico, quanto piuttosto verso la campagna, ma nulla è stato ancora confermato.

Nel frattempo, tutta Vallecorsa, e non solo, si è attivata per cercare di riportare a casa l'anziano. I carabinieri della Stazione cittadina hanno formato una squadra di ricerche, alla quale si sono aggiunti i volontari della Protezione civile. Sul posto sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco per proseguire le ricerche anche durante la notte.