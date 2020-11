Il Comune continua nella capillare campagna di prevenzione del Coronavirus. Nella settimana della riapertura delle scuole, chiuse per snellire le operazioni di controllo nei confronti degli studenti, arriva la fornitura straordinaria dei dispositivi di protezione personale, annunciata da una nota comunale pochi giorni fa.

La fornitura comprende schermi in plexiglas, disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici, rotoli carta per l'uso del detergente, dispenser con gel per la disinfezione delle mani, guanti in vinile e nitrile, maschere facciali. Insieme a questi dispositivi di sicurezza, la fornitura prevedeva anche una serie di torrette per la misurazione della temperatura corporea.

Divenute oggetto di uso quotidiano, questi apparecchi servono a misurare la temperatura senza la necessità di un operatore dietro il termoscanner. Sono stat collocate all'entrata degli uffici comunali tra cui Anagrafe, Lavori pubblici, Urbanistica, Tributi, Servizi sociali, Polizia municipale, e biblioteca. Un nuovo presidio di sicurezza a tutela degli operatori e per i cittadini, che si unisce a un più generale piano di snellimento delle procedure con lo smart-working che, messo in atto dove è possibile, sta aiutando nella gestione dei servizi comunali.