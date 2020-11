Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di calamità per i comuni della provincia di Frosinone che il 14 e il 15 ottobre scorso sono stati colpiti da eventi metereologici avversi.

In particolare, sono i comuni di San Biagio Saracinisco, Picinisco, Sant'Elia Fiume Rapido, Vallerotonda, Villa Latina, Atina, Settefrati, Terelle, Pastena e Belmonte Castello ad aver riscontrato danni importanti agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive.

Per questa ragione, il decreto dispone anche di procedere, con l'Agenzia regionale di Protezione Civile, al ristoro delle spese sostenute, per l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione dalle Amministrazioni interessate, per un totale di 282mila euro, e chiede l'intervento ulteriore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento dello "stato di emergenza" con l'adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni. A comunicarlo è la Regione Lazio.