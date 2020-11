Coronavirus Arpino, il sindaco Renato Rea fa il punto sull'andamento dei contagi in paese: "La Asl nella serata di ieri mi ha aggiornato sulla situazione delle nuove positività al covid e sul numero delle persone negativizzate - scrive il primo cittadino - Ad oggi il numero dei soggetti positivi in isolamento domiciliare è salito a 38."

Purtroppo nell'elenco fornitomi non risultano nominativi di persone che mi hanno comunicato telefonicamente la loro positività, senza contare quelli che sono in attesa di tampone per essere stati recentemente in contatto con soggetti risultati positivi - prosegue- La notizia più triste mi è giunta stamattina: sono purtroppo decedute tre suore presso l'Istituto sito nel quartiere Arco, che risultavano positive.

Nel manifestare solidarietà alla comunità religiosa, alla quale forniremo tutto il supporto necessario per arginare il contagio, invito nuovamente la cittadinanza ad usare massima prudenza e buon senso, nonché a rispettare le normative vigenti."