Il Comune interviene decretando il transito a senso unico alternato in via Pietra Cupa, a causa del cedimento di parte della carreggiata. In seguito ai sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, la Polizia locale ha riscontrato un cedimento della sede stradale con il contestuale crollo di un muro di contenimento realizzato al lato della stessa.

E nell'attesa che siano messi in atto gli interventi di ripristino, la Giunta Iorio ha ritenuto opportuno istituire, per ragioni di sicurezza e in via temporanea, il transito veicolare a senso unico alternato con diritto di precedenza a salire.

A tale disposizione, illustrata in una specifica ordinanza adottata dall'ente di piazza Cardinale Domenico Iorio, si è aggiunta quella che stabilisce il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3 tonnellate e mezzo. Le disposizioni saranno in vigore fino a quando su via Pietra Cupa non vengano ristabilite le normali condizioni di sicurezza sulla carreggiata, quindi finchè non saranno stati eseguiti i lavori di ripristino che la renderanno nuovamente transitabile.

Opere che dovrebbero anche impedire il verificarsi di altri cedimenti. Per assicurare il rispetto dell'ordinanza, saranno in ogni caso collocate sulla via apposite transenne, con nastro segnaletico di delimitazione.