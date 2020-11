"In considerazione dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19 e della presenza di pazienti positivi presso il PS dello Spaziani e i P.O. di Sora, Cassino e Alatri, si rende necessario e urgente attivare ulteriori posti letto di Medicina Covid presso l'ospedale COVID di Frosinone" - E' quanto si legge in una nota della Asl a firma del direttore sanitario, dottoressa Magrini -

"Al contempo - prosegue la nota - in conformità alle circolari regionali emanate e a quanto ribadito in videoconferenza odierna è indispensabile limitare l'attività chirurgica alle sole emergenze, urgenze e patologie oncologiche in tutti i Presidi ospedalieri aziendali (sospendendo se non per casi oncologici le attività di preospedalizzazione chirurgica), con contestuale razionalizzazione dei posti letto e relativo personale necessari a tal fine, procedendo agli accorpamenti e razionalizzazioni opportune dell'assetto da parte dei Direttori Sanitari dei singoli Presidi di Sora e Cassino.

Per quanto attiene al P.O. Frosinone-Alatri, al fine di renderlo adeguato ad accogliere e assistere nel migliore dei modi tutti i pazienti Covid positivi dell'intera Provincia di Frosinone, si delinea il seguente assetto, in attivazione da domattina: Presso il P.O. di Alatri vengono attivati al 4° piano 12 posti letto di Medicina D'Urgenza, (che in modo anomalo non esistevano nel P.O.), e che consente a chi arriva al PS di cui è dotato il P.O. di essere accolto in ricovero se ne necessita e non può essere rimandato a domicilio, per la prima fase diagnostico-terapeutica, per essere poi rimesso a domicilio se possibile, ovvero trasferito presso l'UO o la struttura sanitaria più confacente al suo percorso assistenziale.

Il personale infermieristico è il medesimo dei 12 pp.ll. della holding area, di cui non vi è necessità in questo momento essendo calati drasticamente gli accessi al PS e sospesa l'attività elettiva. Il personale medico è quello della Medicina D'Urgenza di Frosinone-Alatri, con turni rinforzati da parte del Direttore UOC, Dr.

Cristofari, come già concordato. Il Medico D'urgenza sarà di riferimento anche per i 12 pp.ll. post-acuti di Riabilitazione e Lungodegenza del P.O., in caso di urgenze notturne, mentre nelle ore diurne i letti post-acuti sono affidati alle cure del Direttore ff della UOC Riabilitazione e Lungodegenza, Dr. Marco Spaziani e relativa equipe.

La Medicina Interna di Alatri, domattina senza pazienti ricoverati a seguito della dimissione dell'ultimo paziente rimasto dopo chiusura accettazioni di qualche giorno fa per casi di pazienti Covid positivi registrati, viene con il suo personale medico temporaneamente spostata al P.O. di Frosinone a dare il suo contributo per affrontare l'emergenza COVID che sta investendo la Provincia.

A seguito dell'espletamento dell'avviso ex art. 22 in corso di formalizzazione, il team di tale UOC rimane coeso e guidato dal Direttore UOC ff della Medicina di Alatri, Dott.ssa Rosalba Cipriani, presso il 4° piano del P.O. di Frosinone, per 19 posti letto di Medicina COVID attivi.

La Medicina Interna di Frosinone, diretta dal Direttore UOC ff Dr. Ciro D'Ambrosio, al 3° piano del P.O. di Frosinone, ricovererà altri 40 pp.ll. di Medicina COVID nella sua sede solita, contestualmente al reperimento delle risorse infermieristiche in via di reclutamento.

Tutte le chirurgie di Frosinone vengono trasferite ad Alatri limitando come in tutti i P.O. la loro attività ad emergenza, urgenza e patologie neoplastiche: la Chirurgia Generale presso il 1° piano di Alatri, dove ha già 12 pp.ll. e 8 pp.ll. di week surgery, anch'essi dedicati solo a emergenze e urgenze e neoplasie; l'ORL e l'Urologia presso il 4° piano con 8 + 8 pp.ll.; l'ortopedia è già li con 16 pp.ll. al 1° piano di Alatri.

Rimane presso il P.O. di Frosinone unicamente la Ginecologia-Ostetricia nella sua sede originaria, con elezioni ginecologiche chiuse tranne neoplastiche, e la Neurochirurgia con 8 pp.ll. attivi, anche essi solo per emergenze, urgenze e patologie neoplastiche.

Da tener presente che tutti gli interventi effettuati presso il P.O. di Frosinone, che ha TI solo COVID, presuppongono un trasferimento post-operatorio dopo poche ore di stabilizzazione in recovery room nel blocco operatorio, per cui i chirurghi dovranno valutare unitamente agli anestesisti l'opzione di trasferire dopo l'intervento ovvero di trasferire direttamente se possibile il paziente da operare.

Il Centro Prelievi presso la palazzina Q dell'ospedale Spaziani viene chiuso per limitare gli accessi dell'utenza all'ospedale COVID; il Dr. Boffi provvederà a spostare urgentemente le relative prenotazioni presso i Centri Prelievi di Viale Mazzini, Casa della Salute di Ferentino e di Ceccano.

Si coglie occasione per confermare che, come preannunciato, da oggi è stato attivato l'albergo Covid Villa Laura di Fiuggi, e che, sempre da oggi sono state attivate le prenotazioni per i drive e i Centri per tamponi pediatrici della ASL sul sito regionale "Salute Lazio". L'assetto ulteriormente delineato dovrebbe consentire di porre fine alle file delle auto ai drive e consentire il ricovero di tutti i pazienti che ne hanno necessità ponendo fine al sovraffollamento presso i PS registrati in questi ultimi giorni di aumento della curva epidemica.

Augurandoci di apprezzare presto una riduzione dei casi positivi, anche per effetto delle restrizioni del recente DPCM, e poter presto tornare all'assetto "normale" dei diversi ospedali, si ringraziano tutti per la fattiva collaborazione, e si porgono cordiali saluti."