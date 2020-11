"Da oggi è possibile prenotarsi sul sito https://www.salutelazio.it/ per i tamponi da effettuare al Drive Trough presso le varie strutture ospedaliere, tra cui il SS. Trinità di Sora." E' quanto annuncia il sindaco della città volsca, Roberto De Donatis, in un post sulla sua pagina Facebook.

"Questa importante iniziativa, che inizierà a partire da domani mercoledì 4 novembre - si legge ancora- consentirà di evitare le lunghe file e l'estenuante attesa che hanno caratterizzato le giornate presso i Drive Trough provinciali (Cassino, Frosinone e Sora) con disagio per i cittadini e per gli operatori. La prenotazione consentirà di determinare la fascia oraria nella quale recarsi sul parcheggio del SS. Trinità in modo che, se ad esempio si rientra nella fascia 8-9 si arriva alle 8 circa, se alla fascia 9-10 si arriva alle 9 circa e così via.

Ovviamente per prenotarsi sul sito - scrive ancora De Donatis- occorre Codice Fiscale e numero della ricetta fornita dal proprio medico di base in ottemperanza del protocollo ASL. Ringrazio l'ASL nella persona del Commissario Dott.ssa Patrizia Magrini per questa importante implementazione del servizio Drive Trough per l'intera Sanità Provinciale."