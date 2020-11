Nel caso di Ludovica (nome di fantasia, ndr), la tredicenne contesa tra i genitori e ospitata in una struttura protetta con la madre, l'avvocato Enrico Pavia, che difende il padre e la sorella dell'adolescente, ha chiesto al tribunale dei minori di disporre in anticipo l'ascolto dei genitori stessi e della minore. L'incontro è in programma per il 3 dicembre, ma l'allontanamento di Ludovica dalla scuola e dalla famiglia paterna, avvenuto l'8 ottobre scorso, dopo una denuncia di violenza presentata dalla madre, ha fatto precipitare gli eventi.

Il padre e la sorella di Ludovica lamentano che da circa un mese a questa parte non hanno avuto modo di contattare la tredicenne e temono pressioni psicologiche sulla stessa, oltre ad aver già contestato l'operato delle operatrici sociali del Comune, denunciate proprio dal padre della minore. Per questa ragione, il legale della famiglia di Ludovica ha domandato l'accelerazione deitempi della vicenda, affinché si faccia chiarezza e si dispongano le misure piùadatte peril benessere della minore.

La sorella e la zia dell'adolescente ne hanno domandato l'affido, ma lo "step" più vicino è quello del colloquio tra i genitori e il giudice che è l'augurio si svolga al più presto.