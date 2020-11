Un pensiero per chi è in difficoltà. La situazione economica legata al Covid, d'altronde, non ha risparmiato nessuno. Come raccontano le diverse manifestazioni, sono tanti, troppi, gli esercenti che stanno assistendo impotenti allo sgretolarsi delle loro attività, soprattutto dopo le limitazioni imposte dall'ultimo Dpcm per contenere il contagio. Anni e anni di sacrifici per poi trovarsi con un pugno di mosche. Ma la medaglia ha anche un altro volto. Il difficile momento genera altresì aggregazione, solidarietà, una vera e propria rete per cui chi ha qualcosa, poco che sia, è pronto e felice di condividerlo con chi, in questo frangente, possiede ancor meno. Lo sa bene Samuel Gulia, titolare di Gulia Fabbrica Bellezza che in tale occasione ha ideato un'iniziativa in favore delle categorie più colpite, un po' come fece nel recente passato quando donò 'menù bellezza' alle operatrici sanitarie.

Stavolta l'hairstaylist sorano, con sede di lavoro ad Isola del Liri, scrive un post che subito è diventato virale. Questo il contenuto:

"Oggi, più di altre volte, ci sentiamo di fare la nostra parte. Questo è un momento difficile per tutti ma in particolar modo per tutti quelli che, come noi, hanno impiegato tempo, denaro e sogni nella propria attività.

Alcune categorie sono state messe in ginocchio e proprio per questo abbiamo pensato a loro: siamo tutti sotto lo stesso cielo e solo dandoci forza a vicenda si portrà superare il brutto momento. Per questo abbiamo pensato di offrire un 'Total Look' gratuito a tutti quei titolari che si sono visti privati della libertà di poter lavorare. Questo è il nostro modo per darvi forza e per favi sentire la nostra vicinanza. Ora più che mai dobbiamo creare una catena e rimanere uniti!". L'omaggio è valido fino a sabato 28 Novembre.

E poi l'invito a condividere questo messaggio, con la speranza che un piccolo gesto sia motore di gioia e perchè no, speranza. La speranza che, uniti, davvero si possa superare l'emergenza.