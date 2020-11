La Commissione regionale Sanità pochi minuti fa si è pronunciata in merito al nuovo manager della Asl di Frosinone. La scelta, come era nell'aria, è caduta su Pierpaola D'Alessandro, attuale direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di via Fabi, il cui nome è stato proposto dallo stesso assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. La D'Alessandro era in lizza insieme ad altri 29 idonei, tra cui l'attuale manager facente funzioni Patrizia Magrini e Isabella Mastrobuono, che in passato ha guidato la Asl ciociara.

La Commissione si è riunita alle 11 di oggi ed ha approvato lo schema di decreto per la nomina del direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Frosinone (e anche di Viterbo). Il passaggio odierno, secondo l'iter che caratterizza la designazione del nuovo manager, è stato decisivo. Dopo di esso, infatti, dovrà esserci il decreto del Governatore Nicola Zingaretti, ma è evidente che il parere espresso questa mattina risulterà determinante. Ricordiamo che l'ex direttore generale Stefano Lorusso si è dimesso il primo giugno scorso. Sono trascorsi cinque mesi. La nomina del manager è quanto mai importante considerando le scelte da assumere in questo delicatissimo periodo di pandemia.