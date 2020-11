Visitare il centro storico di Castro dei Volsci? Oggi non c'è niente di più semplice, grazie alla nuova "Stazione virtuale". In seguito a una convenzione siglata tra il Comune ciociaro e Trenitalia sarà possibile, arrivando in treno alla stazione di Castro-Pofi-Vallecorsa, raggiungere da lì il centro storico con un bus messo a disposizione dalla stessa azienda ferroviaria. Quindi, non ci sono più scuse per non visitare il paese, che fa parte del club dei Borghi più Belli d'Italia e valutato come il "Borgo più bello d'Italia nel Lazio", con i suoi magnifici luoghi, quali Balcone della Ciociaria e il monumento alla Mamma Ciociara, la Torre dell'Orologio con la mostra permanente su Nino Manfredi e tanto altro.

Forniranno il servizio navetta i bus della "Cialone Tour", azienda di trasporti tutta ciociara con la quale Trenitalia ha siglato un apposito accordo di collaborazione. Una intesa che consente di acquistare completamente on-line l'intero servizio, dal biglietto del treno al trasporto in autobus, sia per l'andata che per il ritorno. A tale scopo, basterà andare sul sito di Trenitalia e scegliere, nell'apposita sezione, la destinazione "Castro dei Volsci" e lì comparirà appunto la possibilità di associare i due mezzi di trasporto, per immergersi così in un'esperienza unica di paesaggi, cultura, tradizione e territorio.

Per qualsiasi altra informazione, basta digitare sul proprio browser di ricerca "Stazione virtuale Castro dei Volsci" e seguire i passaggi descritti. Visitare il centro storico del paese volsco, il borgo adagiato sulla montagna, con il suo splendido intreccio di viuzze e piazzette, vivere gli eventi culturali organizzati ogni settimana e godere delle visite guidate promosse dalla Pro Loco non è mai stato così semplice e a portata di click sul proprio smartphone.