Si svolgeranno questa mattina, alle 11, nella chiesa di Santa Restituta, a Sora, i funerali del professor Gianni Gasbarrini Fortuna. Aveva 87 anni. Si è spento domenica all'ospedale di Sora dov'era ricoverato. Il professor Gasbarrini Fortuna è stato un apprezzatissimo medico internista, gastroenterologo e geriatra, un punto di riferimento anche per molti medici della provincia che si sono formati attraverso i suoi insegnamenti.

«L'Ordine dei medici di Frosinone - dice il presidente Fabrizio Cristofari - esprime il suo profondo dolore per la scomparsa dello stimato collega e già consigliere dell'Ordine. Il professor Gasbarrini ha rappresentato una pietra miliare del nostro Ordine professionale al quale si è sempre dedicato con grande professionalità e dedizione e per il quale è stato consigliere ricoprendo vari incarichi».

Anche in tempi recenti molti pazienti si rivolgevano ancora al professor Gasbarrini Fortuna per avere consigli e chiedere spiegazioni. La sua scomparsa segna a lutto anche l'associazione Rotary, della quale il professore è stato dirigente per tanti anni.