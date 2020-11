Riformulare la protezione civile per farla diventare sempre più il centro di supporto della comunità. È l'obiettivo dell'amministrazione, già lanciato dal sindaco Rotondo all'indomani della vittoria elettorale. Proprio in quell'occasione aveva evidenziato la volontà di investire ancor di più sulla protezione civile riformandola e rendendola sempre più forte e presente sul territorio. Ora, quello stesso obiettivo, è stato evidenziato anche dal vicesindaco Nadia Belli che ha voluto ricordare l'impegno che i volontari hanno profuso durante l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19. Dopo la nuova sede della Protezione civile ora si punta a un'ulteriore implementazione della sede comunale.

«Il nostro obiettivo è quello di potenziare la Protezione civile - ha affermato il vicesindaco Nadia Belli - Dopo aver dato loro una sede ufficiale si lavorerà in futuro, insieme, per far sì che attraverso i nuovi presidi, corsi di aggiornamento e formativi, diventi sempre più un supporto fondamentale per la comunità. Intanto vorrei esternare a loro il mio ringraziamento per il e lavoro svolto insieme in primavera durante la prima ondata dell'emergenza Covid-19. Sicuramente faranno altrettanto bene anche in questa nuova fase».