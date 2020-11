Il sindaco di acuto Augusto Agostini fa il punto sull'emergenza Covid nel suo Comune, in particolare, in riferimento alle scuole: "Si informa che il Dirigente scolastico ha comunicato che da domani 3 novembre, la classe 3G della scuola Secondaria di primo grado è in quarantena. Per le classi I G e II G della stessa scuola è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza e l'attivazione della didattica da casa.

A seguito di ulteriore comunicazione, in data odierna, del Dirigente Scolastico inerente la situazione della Scuola dell'Infanzia - prosegue il primo cittadino - sarà emessa Ordinanza Sindacale per la chiusura totale della scuola dell'Infanzia a partire da domani e fino a nuova disposizione. Si informa altresì che, ad oggi, ad Acuto ci risultano 7 positivi al Covid...".