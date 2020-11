Coronavirus, in Italia sono 22.253 i nuovi casi (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47mila test in meno. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%). Meno tamponi eseguiti nel weekend equivalgono a meno casi accertati.

In aumento invece i decessi, 233 oggi (contro i 208 di ieri), per un totale di 39.059. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840.

Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300)

Le forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid nella giornata di ieri hanno controllato 64.120 persone, 412 delle quali sono state sanzionate amministrativamente; 21 i denunciati per aver eluso gli obblighi di quarantena imposti dalla positività al virus. I dati sono forniti dal Viminale. Sempre ieri, sono stati controllai 8.855 tra attività ed esercizi commerciali: 48 i titolari sanzionati, 17 i provvedimenti di chiusura.