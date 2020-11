Coronavirus, il sindaco Baccarini annuncia la quarantena di una classe del plesso della scuola primaria di Fiuggi a seguito della positività di un insegnante.

L'annuncio del sindaco

A seguito di conferma di positività al test molecolare per la rilevazione SARS-COVID-19 relativo ad un insegnante, il Dirigente Scolastico, dr.ssa Antonella Buono, ha disposto la quarantena di una classe del plesso della scuola primaria di Fiuggi. Ulteriori disposizioni seguiranno all'esito di indagini e indicazioni da parte della Asl Seguiranno ulteriori comunicazioni a seguito di indicazioni della ASL.

Si ricorda che a seguito di tamponi positivi all'interno di plessi scolastici vige rigido protocollo sanitario che viene controllato e fatto rispettare dagli organi di vertice interni alla scuola stessa. In via precauzionale, con esiti positivi di tampone molecolare di insegnanti e/o alunni, che devono immediatamente informare direttamente la direzione didattica, possono essere adottate misure di quarantena finalizzate a contenere ogni possibile rischio.

In questo caso si tratta di una quarantena fiduciaria e i bambini non vanno sottoposti a tampone a meno che non subentrino sintomi che devono essere comunicati al medico di base per prescrivere il tampone.

L'attività di controllo epidemiologico è competenza della Asl del territorio che possedendo tutte le informazioni necessarie, fornite anche dalla Direzione Didattica, procederà ad effettuare i dovuti monitoraggi e controlli, non escluso test rapidi e/ o molecolari.

Tempi e modalità sono propri del servizio Asl.