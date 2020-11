Coronavirus, l'aggiornamento del sindaco Angelo Veronesi: "Cari concittadini nelle ultime 24 ore i nuovi contagi positivi da Coronavirus registrati nel nostro territorio sono stati 18, per un totale ad oggi di 81 persone positive, di cui una ricoverata in ospedale e 80 poste in isolamento domiciliare – ha comunicato.

Dati forniti dal SISP/ASL con specifico report. La curva di crescita, ovvero l'indice di trasmissione nel nostro territorio è in evidente aumento. Un esponenziale incremento di contagi da Covid-19. Una situazione che comincia ad essere preoccupante. Tutti stiamo vivendo un momento in cui mai come ora dobbiamo aiutarci con grande senso di responsabilità. La nostra vita è cambiata da quando è iniziata questa durissima battaglia contro il virus e secondo le previsioni delle autorità sanitarie c'è il rischio costante che i casi di contagi possano ancora aumentare se non viene posta la massima prudenza e senso di responsabilità.

Anche il più innocente dei nostri gesti, quale mancato uso delle mascherine, creare inavvertitamente assembramenti e non rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, può trasformarsi in un potenziale pericolo. Vi supplico, per il bene personale e per il bene di tutti noi di rispettare le prescrizioni dettate per contrastare la diffusione del Virus.

Evitate assembramenti, utilizzate in tutti i luoghi le mascherine e rispettate la distanza interpersonale. E' importante avere la consapevolezza della gravità della situazione ma senza panico. Mi corre l'obbligo ringraziare tutti i nostri medici di base per il grande ed incessante lavoro oscuro che stanno svolgendo a tutela della nostra salute.

Grazie a loro, a nome di tutti i cittadini.

Usando testa e cuore ce la faremo, tutti insieme ma distanti. Tutti insieme con un unico obiettivo, fermare il contagio per poterci riabbracciare presto e ritornare alla normalità. Informo che è ancora attivo il C.O.C. (Centro operativo comunale, tel. 0775 289179) al quale ci si può rivolgere per eventuale necessità.