Decoro urbano e sicurezza al primo posto per l'amministrazione Ferdinandi. La messa in sicurezza di via Sadella, verso il completamento, è la ciliegina sulla torta di un lavoro intrapreso da tempo in modo sinergico. Numerosi gli interventi finalizzati a mettere in sicurezza il territorio.

«Dopo i marciapiedi di via Decorato, adiacenti la scuola primaria e dell'infanzia e lo stabile che ospita la biblioteca comunale, si passa ad un altro lavoro in via di completamento: la messa in sicurezza di via Sadella che da anni attendeva la realizzazione di guard-rail» spiegano dall'amministrazione.

«La sicurezza stradale è stata da subito uno degli obiettivi di questa amministrazione» spiega il vicesindaco e assessore alla Manutenzione di Piedimonte, Leonardo Capuano. «Una volta valutate le urgenze e le esigenze, in sinergia con l'ufficio tecnico, abbiamo provveduto a redigere un piano relativamente ai lavori necessari per la messa in sicurezza e manutenzione stradale delle diverse vie di Piedimonte che da anni attendevano lavori.

«In qualità di assessore alla sicurezza - aggiunge l'assessore alla sicurezza e al patrimonio Vincenza De Bernardis - insieme al vicesindaco Capuano, sto seguendo i lavori, assicurandomi che venga rispettata la pianificazione e il computo metrico che la nostra giunta, attraverso il lavoro capillare dell'ufficio tecnico, aveva deliberato. Noi amministratori abbiamo il compito di portare avanti questi obiettivi poiché indirizzati al benessere e alle esigenze della collettività, oltre che alla sicurezza del territorio comunale. Sono davvero soddisfatta di questo ulteriore risultato della nostra squadra».