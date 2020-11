Incidente ieri sulla ex via Mària tra Veroli e Frosinone, all'altezza di Castelmassimo, all'incrocio che porta alla chiesa, prima dello svincolo della superstrada. Tre auto coinvolte. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato gravi conseguenze. Ma inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.

Lo scontro al vaglio dei carabinieri si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16. Sul posto oltre agli operatori del 118 per prestare le prime cure ai feriti, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alatri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.

Diverse le persone che hanno raggiunto il posto anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente, come detto, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nello scontro.