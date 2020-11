Crescono i contagi da Covid a Isola del Liri, come anche nel resto della provincia. "La Direzione Generale della Asl - ha informato in merito il sindaco Quadrini - ci ha comunicato la positività di 9 nostri concittadini, sono in buona salute e posti in isolamento domiciliare.

Nella medesima informativa abbiamo notizia di 7 persone negativizzate.

Ad oggi, quindi, i casi di positività risultano essere 66.

Raccomando, come sempre, di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza che conosciamo bene: distanziamento, uso costante della mascherina e lavaggio delle mani".