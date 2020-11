Accessi ai cimiteri nei giorni dedicati ai defunti, a Sant'Elia arrivano i militari. Ma in più in generale, le amministrazioni cercano di gestire i flussi per evitare che si possano creare assembramenti.

Nella giornata di ieri al cimitero cittadino di Sant'Elia Fiumerapido i militari della Croce Rossa e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri hanno offerto un prezioso contributo. E proprio a loro è andato il ringraziamento sentito del sindaco Roberto Angelosanto. Il primo cittadino, un po' come i suoi colleghi del Cassinate, ha invitato alla prudenza e al buon senso.

Solo qualche giorno prima era stato il sindaco Ferdinandi a ribadire l'esigenza di un maggior buon senso e di cautela, oltre a un pensiero per chi sta lottando in prima linea per curare i malati e chi sta combattendo contro il virus.

«In questi giorni ci recheremo come sempre nei loro luoghi di sepoltura per un momento di preghiera e di intimità nel rispetto delle regole che il momento ci impone. Quest'anno aggiungiamo una preghiera per chi, in questo momento, sta lottando contro il mostro silenzioso, contro questo virus che ha bloccato la nostra vita ormai da marzo» ha dichiarato Ferdinandi. Un pensiero che accomuna tutti i primi cittadini e gli amministratori del territorio.