Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio su via per Fiuggi, tra Brunella e Madonna della Neve, tra una moto e una macchina. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ventisettenne di Alatri. Per lui i medici hanno disposto il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale "San Camillo" di Roma per ricevere le cure del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro.



I fatti

Erano circa le 15 quando è avvenuto l'impatto, al vaglio della polizia, tra il mezzo a due ruote e una Renault Megane. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 con un'ambulanza. Dopo le prime cure i dottori hanno disposto per il giovane alatrense il trasferimento in una struttura della Capitale più attrezzata per le cure di cui necessitava. È stato, pertanto, chiesto l'intervento di un elicottero dell'Ares 118 che è atterrato poco distante dal luogo dell'incidente, per poi rialzarsi in volo alla volta di Roma. Il motociclista era cosciente e ha riportato ferite soprattutto agli arti inferiori, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Inevitabili i rallentamenti che si sono registrati sul tratto di strada durante le operazioni di soccorso, di rimozione dei mezzi e di messa in sicurezza. Lunghe code si sono formate per circa un'ora. La dinamica dello scontro, come detto, è al vaglio degli uomini coordinati dal comandante Stefano Macarra. Diverse le persone che hanno raggiunto la zona anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi e dell'eliambulanza, temendo il peggio per il ferito. Ma fortunatamente il ventisettenne non è in pericolo di vita.