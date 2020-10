Sono morte a distanza di poche ore l'una dall'altra. Madre e figlia, residenti nella parte bassa del capoluogo, avevano entrambe delle gravi patologie pregresse. Sottoposte al test nei giorni scorsi erano risultate positive.

Tuttavia, il caso – che dovrebbe venir catalogato come morte con Covid - ha creato non pochi problemi per l'interpretazione da dare al protocollo, in base alle ultime disposizioni ministeriali, che consente di ridurre l'attesa delle 15 ore e di tumulare anticipatamente una salma nei casi di Covid.

Il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani è intervenuto e ha chiesto che il termine delle 15 ore venisse comunque rispettato, per evitare qualsiasi tipo di criticità, disponendo che le salme restassero in casa per la giornata odierna. Inoltre il primo cittadino ha disposto la sanificazione dell'immobile, mentre la protezione civile ha accompagnato i familiari ad effettuare il tampone.