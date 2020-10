Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi positivi al coronavirus sono 31.758, a fronte di 215.886 tamponi. Le vittime sono 297, i guariti 5859. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 97 persone più di ieri, negli altri reparti i ricoveri segnano un + 972 (per un totale di 17.996). Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8.919), Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887).

In Italia attualmente ci sono oltre 350 mila positivi.