In vista delle ormai imminenti ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti, che tante preoccupazioni stanno creando in merito a possibili contatti e assembramenti durante le visite ai propri cari, poco fa l'Unità di Crisi della Regione Lazio ha rivolto "un appello a tutti i comuni ad adottare provvedimenti per la ricorrenza dei defunti: prestare la massima attenzione al fine di evitare assembramenti ai cimiteri.

Occorre adottare tutte le misure necessarie affinché siano garantiti i distanziamenti e che tutto si svolga nel rispetto delle misure di contenimento. Lì dove necessario anche con contingentamento degli accessi e controllo della temperatura".