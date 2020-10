Chiusura di tutte le scuole del territorio comunale. Lo ha deciso, con apposita ordinanza, il sindaco Claudio Guerriero. In una nota il primo cittadino scrive: "In considerazione che i dispositivi di chiusura, che sono di competenza del Circolo Didattico, secondo noi non assicurano il rallentamento della diffusione del virus, ho emesso Ordinanza di chiusura di ogni plesso scolastico del territorio comunale.

Tutti gli alunni dovranno essere tenuti sotto controllo, in caso di sintomi ci si dovrà rivolgere al proprio medico di base o pediatra. La chiusura delle scuole non dovrà assolutamente e in nessun modo essere considerata come vacanza e possibilità di andare in giro. Bisognerà stare a casa, nel proprio nucleo familiare, evitando di avere contatti con nuclei esterni. Evitare altresì feste di compleanno, giochi in comune e altre cose simili. Per il momento l'unico vaccino è il nostro buon senso ed il rispetto delle normative vigenti. Vi ringrazio".