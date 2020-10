"Visto che sono stati segnalati casi di positività al Covid presso la scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Arpino Capoluogo - scrive il sindaco Renato Rea - alcuni confermati ed altri in attesa di tampone confermativo, ho disposto la chiusura dell'intero edificio scolastico per tutta la prossima settimana a titolo precauzionale ed in attesa delle determinazioni della Asl.

A questo proposito informo che da giorni non ricevo comunicazioni ufficiali dalla Asl circa il numero dei cittadini risultati positivi o negativizzati, pur essendo a conoscenza diretta di molti casi per essermi stati segnalati dai diretti interessati o loro familiari.

Nell'augurare una pronta guarigione a tutti loro, li ringrazio per le loro comunicazioni ed invito chiunque venisse riscontrato positivo o risulti negativizzato a darne comunicazione, oltre che al proprio datore di lavoro, anche allo scrivente per poter meglio monitorare la situazione sul territorio".