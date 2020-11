Lavarsi spesso le mani, indossare sempre la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. Sono le tre regole base che in questi mesi abbiamo sentito in diverse occasioni. Regole di comportamento necessarie per evitare la trasmissione del virus del Covid-19. Regole che sono state ripetute in numerose occasioni a ogni livello istituzionale. Ora, però, a ripeterlo in uno speciale video ci sono dei protagonisti del tutto inediti.

Infatti l'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Pontecorvo, guidato da Annagrazia Longo, ha deciso di avviare una speciale campagna di sensibilizzazione e informazione.

In un video che sta diventando virale sui social network sono i bambini a raccomandare agli adulti di rispettare le regole per evitare che il virus continui a essere trasmesso. «A darci l'esempio più grande in questo periodo drammatico legato alla pendemia da Covid-19 sono loro: i più piccoli. I bambini di ogni età che, più di tutti, sono rispettosi delle regole», ha affermato l'assessore Annagrazia Longo nel presentare il video sui social network invitando tutti a un senso di responsabilità, civiltà e sensibilità.