«Il percorso formativo sull'affido familiare, iniziato lo scorso giugno sta per volgere a termine.

Solo una prima tappa di un più complesso e articolato percorso che vede direttamente, il nostro territorio, impegnato verso la promozione di interventi che vadano a tutelare le famiglie in difficoltà». Ne dà notizia il Comune di Boville Ernica che ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso. «Coloro che hanno volontariamente deciso di percorrere questo cammino si sono messe in gioco, si sono informate, aggiornate e confrontate per ottenere una completa visione sul tema dell'affido familiare - si legge nella nota - A tal proposito un supporto importante è arrivato da una famiglia che sul nostro territorio da anni vive l'affido familiare nelle sue più svariate forme.

È bastato prendere con loro un caffè per toccare con mano cosa significhi essere una famiglia accogliente e solidale. È stata, questa, un'esperienza che tutti hanno vissuto positivamente». L'augurio ora è che «il percorso finora svolto abbia fatto crescere, in chi ne è stato partecipe, consapevolezza per affrontare con decisione e grinta le successive tappe di questo percorso.

Se è vero che a giorni la formazione, per questo primo gruppo, si concluderà con un incontro, data la situazione sociale che stiamo vivendo, rigorosamente on line è altrettanto vero che prevediamo di iniziare al più presto con un nuovo corso di formazione sull'affido familiare». A tal riguardo chiunque fosse interessato alla partecipazione dell'iniziativa può contattare gli organizzatori compilando il form pubblicato anche sulla pagina istituzionale del Comune di Boville Ernica.