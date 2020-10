Colpo al Loft di Frosinone. Ieri mattina, all'apertura del locale, i gestori hanno constatato di essere stati vittime di un furto nella notte. Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza un uomo si sarebbe introdotto nell'attività forzando la porta d'ingresso. Poi si sarebbe diretto verso la cassa per impossessarsi del fondo cassa.

"Non contento, per festeggiare il suo risultato, ha approfittato anche di una bottiglia di liquore", così scrivono i titolare in un post sulla pagina Facebook del ristorante e Lounge Bar.

"La cosa ci fa rabbia - recita ancora il post- In un momento dove è già difficile lavorare a causa delle restrizioni, il settore della ristorazione non ha sicuramente bisogno di questo." Uno sfogo che ha ottenuto numerosi consensi sul web. Locali chiusi in anticipo per rispettare il decreto del Governo e ladri liberi di andare in giro indisturbati. Dunque, il "coprifuoco" vale per i cittadini onesti ma non per i malviventi. Saranno le indagini a far luce sull'accaduto ma resta tanta amarezza.