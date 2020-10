Si svolgeranno questa mattina alle 11.30 nella cattedrale San Paolo i funerali di Giuseppe Mazza, il 56enne che mercoledì 14 ottobre, lungo la via Anticolana in territorio di Anagni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo della sua moto scontrandosi con un'auto.

Una tragedia che ha sconvolto le tantissime persone che conoscevano Pino e che questa mattina, nel rispetto delle disposizioni, lo potranno salutare per l'ultima volta nella sua Alatri.