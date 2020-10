Squadre di operai al lavoro ieri. Gli uomini dell'ufficio Manutenzione del Comune in azione per l'eliminazione delle numerose buche in via Santa Scolastica. L'intervento, partito dall'altezza della caserma dei vigili del fuoco, interesserà tutta l'arteria, ridotta ormai in pessimo stato, sino al confine con Villa Santa Lucia.

Mercoledì, per la stessa ragione, si è intervenuti in via Gian Battista Vico, via degli Eroi, via Donizetti e nella traversa adiacente alla scuola media Gaetano Di Biasio. Le attività sono proseguite anche nella giornata di oggi. Sono inoltre in corso interventi di ripulitura dalle erbacce e per il decoro dei cimiteri che sono stati realizzati grazie all'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza.

Così come nei mesi estivi, sono diverse le unità messe a disposizione tra i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, che sono in azione a supporto delle squadre comunali.