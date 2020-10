Il sindaco di Picinisco Marco Scappaticci comunica che, in accordo con il sindaco di San Biagio Saracinisco Dario Iaconelli, ha ottenuto dall'Astral l'autorizzazione al transito lungo la strada regionale Della Vandra, ex statale 627, all'altezza del chilometro 30+100, in prossimità del cantiere aperto per i lavori di messa in sicurezza della stessa, esclusivamente per i cittadini di San Biagio Saracinisco, della frazione Cardito di Vallerotonda e della contrada Liscia di Picinisco; tuttavia il transito sarà permesso soltanto per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro e nelle fasce orarie che vanno dalle ore 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 19.

Tutti coloro che sono autorizzati al transito dovranno essere accompagnati e scortati dagli uomini delle forze dell'ordine locale che presidiano il cantiere contro eventuali atti sconsiderati, come quello avvenuto domenica scorsa che vide protagonista un cittadino sanbiagese che, penetrato nel cantiere e inveendo contro gli operai intenti a liberare la strada dalla frana che l'aveva ostruita, ferì uno di loro con un coltello.

L'apertura, seppur parziale e non per tutti e a certe condizioni, viene incontro alle richieste degli amministratori dei due paesi maggiormente colpiti dall'interruzione della regionale 627: l'Astral è venuta loro incontro aprendo tre finestre temporali che permetteranno ai cittadini residenti di potersi agevolmente spostare verso i luoghi di lavoro o per le altre necessità.

La frana che ha tagliato in due la strada regionale isolando di fatto centri urbani come San Biagio Saracinisco e le contrade Liscia di Picinisco e Cardito di Vallerotonda, venne giù la notte di due settimane fa dopo le furiose piogge che si sono abbattute sulla zona in pochissime ore: un fiume di sassi, fango e acqua invase il vallone Sant'Antonio che non riuscì a contenere le tonnellate di detriti che rovinarono a valle proprio quando giungeva un autobus che portava alcuni operai verso lo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano e che restò travolto e quasi sommerso da migliaia di pietre. Ora l'opera di ripristino della strada, con i lavori che dovrebbero durare ancora pochi giorni.