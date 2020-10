Tommaso Del Signore è stato operato al San Benedetto e rivolge un sentito apprezzamento ai sanitari. «Spesso siamo abituati a pensare che le eccellenze non possano esserci in questa provincia e guardiamo sempre in altre parti d'Italia. Mesi fa mi sono trovato a dover fronteggiare un grave problema di salute e mi sono ritrovato nell'ospedale San Benedetto di Alatri che non conoscevo, scoprendo una grande eccellenza. Ciò che mi ha colpito è stato il grande livello di professionalità di tutto lo staff e il grande livello umano. Aspetto, quest'ultimo, non sempre comune.

Per questo ringrazio tutto il personale medico, infermieristico e sanitario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Alatri ed in particolare il dottor Palmieri e il dottor Pierfrancesco Di Cello. Due medici, due persone, di straordinaria eccellenza».