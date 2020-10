Una emergenza senza fine quella che si è creata a Pontecorvo con le discariche abusive. Più volte è stato raccontato di quanto il problema sia forte con incivili che decidono di abbandonare i rifiuti in ogni angolo del paese senza curarsi del problema ambientale che vanno a creare. E i ritrovamenti sono ormai all'ordine del giorno. Nelle zone di campagna, così come in quelle del centro cittadino viene ritrovato di tutti: dai rifiuti ingombranti a quelli speciali non pericolosi, fino ad arrivare ai calcinacci. Ritrovi che provocano poi la nascita di numerose discariche abusive.

Conseguenze per il decoro della città, ma anche per l'ambiente che viene ulteriormente deturpato e danneggiato da questo malcostume che interessa gli "incivili" che continuano a procurare danni al patrimonio della collettività. Una situazione difficile per la quale si è tentato nel corso degli anni di mettere in campo ogni deterrente utile con telecamere di videosorveglianza, accordi di collaborazione, ma a nulla è servito visto che la situazione è continuata a peggiorare con gli abbandoni che si sono fatti sempre più costanti interessando l'intero territorio comunale.



Auto in fiamme

Nella zona del ponte nuovo era stata abbandonata anche un'automobile. Una vettura lasciata lì da diversi mesi e che nelle ultime settimane era anche priva delle targhe. Più volte erano state effettuate le dovute segnalazioni, anche perché quell'automobile era diventata lo "sfogo" dei vandali che l'hanno completamente distrutta.

Ma mercoledì pomeriggio la situazione è ulteriormente peggiorata con la vettura che è finita in fiamme.

Sul posto, dopo essere stato lanciato l'allarme, sono dovuti intervenire anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i vigili del fuoco per sedare le fiamme.