File al drive in, soprattutto nei giorni dispari. Un unico presidio che accoglie tutta l'area del cassinate e dove le auto in coda partono ancor prima dell'agenzia delle Entrate, in una stradina stretta e impervia dove il cordone di automobili quasi spaventa. Ore ed ore chiusi in auto con situazioni più difficili quando ci sono bambini e anziani. Lunedì scorso un vero record di tamponi con personale della Asl mai fermo, sempre operativo e attento.

E c'è pure chi, da uno dei comuni limitrofi alla città martire, ha avuto l'idea di programmare un'attesa pre-apertura. Mamma e figlia sono partite dal centro di residenza prima delle 3 di notte e sono riusciti a conquistare il quarto posto. Prima di loco c'era già chi aveva avuto la stessa idea. Coperte per riscaldarsi dal freddo e occhi chiusi per rendere meno stancante l'attesa. Alle 9 l'apertura del drive in e l'effettuazione del tampone in maniera... celere.

Una volta risaliti dal centro allestito nella zona di via Di Biasio, una coda di auto che si perdeva a vista d'occhio e il traffico già in tilt con i vigili urbani presenti al loro posto a regolare il flusso. Colosseo già "braccato" dalle auto con la solita difficoltà a entrare e a uscire dalle proprie abitazioni. I tamponi si possono effettuare tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Servizio fondamentale per il territorio di tutto il Cassinate per poter individuare eventuali positivi e far scattare i necessari protocolli familiari o relativi all'ambiente scolastico-lavorativo.