La situazione socio economica è sempre più critica, così la macchina della solidarietà riparte e ingrana la marcia. Tra le varie iniziative e attività promosse dal Comune nasce l'opportunità di adottare una famiglia in difficoltà. È possibile adottare una famiglia in difficoltà contattando i Servizi sociali del Comune e offrendo la disponibilità a sostenere i bisogni più urgenti di una delle famiglie seguite: una spesa alimentare, una bolletta, un paio di scarpe, un regalo per Natale. Gli assistenti sociali suggeriranno il modo migliore per aiutare, chi "adotterà" non conoscerà la famiglia che aiuterà ma riceverà notizie sugli effetti del proprio contributo.

ma le attività non si fermano qui e così l'invito ai cittadini, tutti, è di fare la propria parte così come è possibile. Come è possibile contribuire? Restando a casa senza abbandonare nessuno, facendosi carico insieme dell'emergenza sociale. È possibile diventare un volontario contattando una delle organizzazioni di volontariato di Cassino e offrendo il proprio aiuto, anche farsi "prossimo" e diventare punto di riferimento nel proprio quartiere, nel proprio palazzo, magari bussando alla porta di chi potrebbe avere bisogno di aiuto.

Si può condividere la spesa offrendo un contributo in un supermercato che collabora alla raccolta alimentare straordinaria, anche segnalare una situazione di necessità scrivendo agli assistenti sociali per fare presente persone o famiglie in difficoltà. Tutti uniti per un fronte comune.